Общество
ИнтерфаксОколо 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
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с чего всё началось
О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.Российская газета11:32
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Наука
Препараты от гипертонии повреждают сосуды, вместо их защиты
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Тайга.инфо 24 июля в 07:03
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Коммерсантъ 18:09
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Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
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«Арсенал» поставил антирекорд по назначенным пенальти в свои ворота
В сегодняшнем матче «Арсенал» - «Уотфорд» в рамках заключительного тура АПЛ был назначен пенальти в ворота «канониров».
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Общество
Выплату по 10 тысяч рублей готовят родителям детей от 16 до 18 лет
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, дети от 3 до 16 лет имеют право на получение денежной выплаты в размере 10 тыс рублей.
Live24 24 июля в 08:50
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Взрывной рост спроса на виски, текилу и ром зафиксирован в России
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Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Энергетика
Тарифы на газ для жителей Украины могут вырасти в три раза к зиме
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Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Гаджеты
Google ужесточит требования к смартфонам с ОС Android
Google может потребовать, чтобы минимальный объем оперативной памяти на мобильном устройстве с операционной системой Android 11 равнялся 2 Гб.
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Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
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Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы.
Политика Сегодня 10:44
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
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Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
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Московский Комсомолец 20:17
Гаджеты
Электронная книга Xiaomi Mi EBook Reader прошла сертификацию
Согласно отчету организации Bluetooth Special Interest Group относительно сертификаций, она получит название Xiaomi Mi EBook Reader.
Актуальные Новости 07:48
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Армия и оружие
Украина: Режим прекращения огня не исключает возобновления огня ВСУ
К поводам для возобновления обстрелов Украина относит: Проведение диверсионно-разведывательных операций Создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих и гражданского населения Повреждение или уничтожение инфраструктуры Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины и непризнанных республик ДНР и ЛНР сделали заявления о полном и бессрочном прекращении огня.
РЕН ТВ 10:24
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Карта темной энергии дает ответы на вопросы о природе этой загадочной субстанции
Новый проект под названием extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS) представляет собой попытку найти ответы на фундаментальные вопросы о природе темной энергии.
AstroNews.ru 24 июля в 04:12