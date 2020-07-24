О вступлении в силу очередной порции поправок в закон "О гражданстве РФ", значительно упрощающих процедуру получения российского паспорта иностранцами, "Российской газете" в интервью рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.

с чего всё началось

Около 300 тыс. иностранцев смогли получить российское гражданство в первом полугодии 2020 года, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года

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