Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском. Никто не пострадал, несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно. Остальных из воды достают спасатели с помощью тросов, сообщает региональное управление МЧС России по Приморскому краю.

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

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