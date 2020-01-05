Происшествия
КоммерсантъОколо 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском. Никто не пострадал, несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно. Остальных из воды достают спасатели с помощью тросов, сообщает региональное управление МЧС России по Приморскому краю.
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Армия и оружие
Иранский министр сравнил Трампа с Гитлером
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на своей странице в Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 целям в стране.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Политика
Трамп назвал Путина «человеком, который может уничтожить США»
Американский журналист Питер Берген выпустил книгу "Трамп и его генералы: цена хаоса", в которой рассказывается о деталях работы президента США.
Политика
Пушков предложил США вернуть Мексике Техас после заявления о Крыме
Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.
Происшествия
Вооруженного мужчину остановили на входе в дом творчества в Ростове-на-Дону
Мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения, остановили сотрудники охраны.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Армия и оружие
AP: США начали переброску на Ближний Восток более 4 тыс. военных
США приступили к переброске в Кувейт более 4 тыс. военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Политика
Кадыров предупредил о последствиях убийства Сулеймани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к убийству Касема Сулеймани и действиям американских военных, от рук которых погиб иранский генерал.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Энергетика
Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию
4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Политика
Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.
Авто
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2020 году
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен
Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Происшествия
В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания
Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Швеции.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о своих планах в случае ввода санкций со стороны США
Во время недавнего интервью менеджер по продукции Xiaomi Аби Го (Abi Go) коснулась нескольких интересных тем, в том числе о запрете со стороны США.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.