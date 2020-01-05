Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъОколо 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском. Никто не пострадал, несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно. Остальных из воды достают спасатели с помощью тросов, сообщает региональное управление МЧС России по Приморскому краю.
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Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)

PrimaMedia.ruвчера в 22:20

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

РИА Новостивчера в 22:00

Утонувшие машины вытаскивают из воды во Владивостоке

Владивосток-Новостивчера в 22:48

Видео: десятки авто, провалившиеся под лед в Приморье, достают из воды

РЕН ТВвчера в 23:12

В Приморье под лед провалились около 30 автомобилей

SakhaNewsвчера в 21:12

«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед

Deita.ruвчера в 19:54

Специалисты МЧС спасают десятки утонувших авто в бухте Воевода

ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:30
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Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
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Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

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В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
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Результат ликвидации Сулеймани: обрушен сайт призывной службы США

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Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
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Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов

Регион online 03 января в 08:13
Футбол

Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»

21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.
Чемпионат 03 января в 09:51
Происшествия

Неизвестный в Иркутске случайно выстрелил в лицо ребёнку

Неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику.
News.ru вчера в 10:52
Армия и оружие

Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США

«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Наука

Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление

Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль 03 января в 07:02
Здоровье

Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы

Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
RT на русском вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 03 января в 04:46
Авто

Jeep представит плагин-гибридные версии Wrangler, Compass и Renegade

Американский бренд Jeep собирается представить три автомобиля с плагин-гибридными силовыми установками – показ будет проходит на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, США.
CarsWeek.ru 02 января в 09:52
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
РИА Новости вчера в 19:55
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В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы

В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:09
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra вчера в 07:24
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 03 января в 20:52
Энергетика

Транзит газа из России через Украину снизился в пять раз

Объем транзита газа из России через украинскую территорию в первый день 2020 года снизился в 5,3 раза по сравнению со средним уровнем, зафиксированным в прошедшем декабре – приводит РИА "Новости" информацию "Оператора ГТС Украины".
Газета.Ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Закодированная Дана Борисова выпила духи

"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Комсомольская правда вчера в 10:00
Футбол

«Бенфика» обыграла «Виторию» в чемпионате Португалии

"Бенфика" выиграла у "Витории" из Гимарайнша в выездном матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поставила сына на лыжи

Ксения Собчак зимние каникулы решила провести в Куршевеле. В это путешествие теледива взяла и своего сына Платона.
Srnsk вчера в 14:05
Футбол

Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено

«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей.
Чемпионат вчера в 08:24
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета вчера в 19:54
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