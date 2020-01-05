Происшествия
КоммерсантъОколо 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском. Никто не пострадал, несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно. Остальных из воды достают спасатели с помощью тросов, сообщает региональное управление МЧС России по Приморскому краю.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Десятки припаркованных на тонком льду авто ушли под воду в Приморье (ВИДЕО)
PrimaMedia.ruвчера в 22:20
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:08, Ашберн
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Спорт
Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Результат ликвидации Сулеймани: обрушен сайт призывной службы США
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Наука
Ученые из Нальчика изобретают «думающих» роботов
Футбол
Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»
21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.
Происшествия
Неизвестный в Иркутске случайно выстрелил в лицо ребёнку
Неизвестный злоумышленник, устроивший стрельбу из оружия в новогоднюю ночь, случайно попал по навесной траектории в лицо шестилетнему мальчику.
Армия и оружие
Иракское ополчение попросило военных держаться подальше от баз США
«Силы безопасности должны держаться подальше от американских баз на расстоянии не менее тысячи метров начиная с вечера воскресенья [5 января]», — заявил представитель группировки «Катаиб Хезболлах».
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Здоровье
Диетолог рассказал о безопасной порции колбасы
Умеренное потребление колбасы не вредит здоровью. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Авто
Jeep представит плагин-гибридные версии Wrangler, Compass и Renegade
Американский бренд Jeep собирается представить три автомобиля с плагин-гибридными силовыми установками – показ будет проходит на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, США.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года
Китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Армия и оружие
В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на российском рынке в 2020 году.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Энергетика
Транзит газа из России через Украину снизился в пять раз
Объем транзита газа из России через украинскую территорию в первый день 2020 года снизился в 5,3 раза по сравнению со средним уровнем, зафиксированным в прошедшем декабре – приводит РИА "Новости" информацию "Оператора ГТС Украины".
Шоу-бизнес
Закодированная Дана Борисова выпила духи
"С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.
Футбол
«Бенфика» обыграла «Виторию» в чемпионате Португалии
"Бенфика" выиграла у "Витории" из Гимарайнша в выездном матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила сына на лыжи
Ксения Собчак зимние каникулы решила провести в Куршевеле. В это путешествие теледива взяла и своего сына Платона.
Футбол
Головин — в составе «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» огласил стартовый состав на матч 1/32 финала Кубка Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 4 января, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей.
Происшествия