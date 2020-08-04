Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте, сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад. По словам Хамада, еще свыше 2,5 тысячи пострадали. Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Около 30 человек погибли в результате взрывов в Бейруте

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