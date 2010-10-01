Происшествия

Вести.RuВести.RuОколо 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Инцидентом заинтересовались не только полицейские, но и службы безопасности сервисов, представители которых участвовали в драке. Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
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В центре Москвы подрались курьеры по доставке еды

Вести.Ru16:45

В сервисах «Яндекс.Еда» и Delivery Club выяснят причины драки между курьерами

Москва 2411:21

Названа причина массовой драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды»

Телеканал 360°14:44

Полиция проводит проверку после драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» в Москве

Агентство Москва15:42

Массовая драка курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» произошла из-за штрафа

Говорит Москва14:54

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

РБК12:39

МВД проверяет информацию о массовой драке курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club в Москве

ТАСС16:30
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Политика

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
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Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Шоу-бизнес

Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
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Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

NewInform 05:00
Шоу-бизнес

Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой

Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18
Игры

Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles

Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
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Наука

Коронавирус может являться сосудистым заболеванием, а не респираторным

Коронавирус может быть сосудистым заболеванием, а не респираторным, как предполагалось изначально.
iReactor 03:49
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa 12:29
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Футбол

Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»

В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Кино

Звезда сериала «Во все тяжкие» станет частью крупной видеоигры

Американский актер и звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито рассказал о своем участии в создании масштабной видеоигры.
Экономика сегодня 13:23
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
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Общество

За сутки в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

Интерфакс 16:14
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
Известия 17:45
4,5K
Фигурное катание

Чемпион мира среди юниоров Ерохов ушел из группы Тутберидзе

Матч ТВ 16:52
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Известия 07:44
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Политика

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
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Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

Lenta.ru 05:52
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Кино

Права на российскую драму «Чернобыль» проданы в немецкоязычные страны и США

Права на «Чернобыль» были проданы в Японию, Южную Корею, Израиль, Испанию, страны Латинской Америки и Прибалтики.
Кинобизнес сегодня 17:15
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Происшествия

Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода

Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
6
Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
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Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать.
Инфорос 13:47
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
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Общество

В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
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Кино

Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM 10:07
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