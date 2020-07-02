Происшествия
Вести.RuОколо 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Инцидентом заинтересовались не только полицейские, но и службы безопасности сервисов, представители которых участвовали в драке. Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Читать в источнике
Оценить369
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция проводит проверку после драки курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» в Москве
Агентство Москва15:42
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Политика
WP: Трамп ничего не планирует в связи с сообщениями о России и талибах
Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что ему нужно что-то предпринять в связи с утверждениями о том, что Россия якобы побуждала афганских боевиков убивать американских военнослужащих.
ТАСС 02:30
Экономика
Малому бизнесу обещано удвоение
Предприниматели рады расширению квоты, но хотели бы, чтобы подобное произошло и с обязательной долей в закупках госкомпаний, чего Минфин пока не обещает.
Коммерсантъ 18:12
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
OAnews 04:34
Общество
Уровень безработицы в США снизился до 11,1%
Согласно отчету об уровне безработицы в стране (.pdf), в США по итогам июня было создано 4,8 млн рабочих мест.
Коммерсантъ 15:00
Экономика
Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Происшествия
Toyota сбила 7-летнего мальчика в Южно-Сахалинске
Как сообщили в региональном УГИБДД, около 15:15 водитель на Toyota Wish ехала в восточном направлении по улице Емельянова.
АСТВ 20:45
Политика
Путин присвоил звание «город трудовой доблести» 20 местам в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны.
Телеканал 360° 14:12
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.
Деловое.ТВ 14:44
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° 09:17
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Российский лидер Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия Нурсултана Назарбаева, в котором отметил его заслугу в развитии Казахстана.
ТАСС 22:35
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Культура
Новозыбковская «поющая» беседка победила в конкурсе «Культурный след»
Труд (Клинцовский район) 04:45
Политика
Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным.
RT на русском 15:51
Путешествия
«Счастью нет предела» – в Турцию прилетели белорусы. И немного россиян
1 июля туристы из Беларуси прилетели в Турцию.
ТурДом вчера в 11:50
Происшествия
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от правоохранителей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры в ПФО Виктора Латина.
Газета.Ru 19:55
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Технологии
Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения
На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.
Общественная служба новостей 18:37
Общество
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы.
REGNUM 06:45
Игры
В Epic Games отказались от бесплатной раздачи игры Conan Exiles
В Epic Games решили отказаться от бесплатной раздачи игры Conan Exiles.
Актуальные Новости 22:00
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Политика
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30