Общество
Телеканал 360°Около 30 млн жителей США обратились за пособием по безработице
В Соединенных Штатах за минувшие полтора месяца за пособием по безработице обратились 30 миллионов граждан. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американский Минтруд. По данным издания, по итогам последней недели заявление на пособие по безработице подали около четырех миллионов человек.
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Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице с начала карантина
Коммерсантъвчера в 10:10
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Политика
США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса
Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
Ридус вчера в 17:56
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК вчера в 10:55
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
Глава Буйнакска заразился коронавирусом
У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус.
Коммерсантъ 04:59
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Общество
Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу
Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
Общество
В Москве за сутки зарегистрировали 3561 случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3561, в Подмосковье 797 случаев, в Санкт-Петербурге - 349, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:41
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Технологии
Армия США получила первую мобильную РЛС на полупроводниках из нитрида галлия
Компания Lockheed Martin сообщила, что в войска США поставлены первые мобильные радиолокационные установки (РЛС) на основе электроники с элементами из нитрида галлия.
3DNews 04:55
Происшествия
Житель Приамурья сбежал из больницы и заразил коронавирусом всю семью
Полиция Благовещенска задержала мужчину с COVID-19 и вернула его в инфекционную больницу, откуда он несколько дней назад сбежал, заразив свою семью, говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.
МИР 24 вчера в 08:25
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru вчера в 13:23
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Экономика
Forbes (США): Россия, похоже, справится с нефтяным кризисом 2020 года (Forbes)
Россия переживет нынешний нефтяной кризис.
ИноСМИ 04:48
Шоу-бизнес
Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, сообщила о выписке из больницы.
RT на русском вчера в 18:43
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Происшествия
В интернате в Саратовской области 30 человек заболели COVID-19
Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области, один из них госпитализирован, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:58
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции
Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-из распространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по 2-3 человека и занятий спортом на свежем воздухе.
Вести.Ru 01:39
Здоровье
41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае
Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 02:30
Армия и оружие
SANA: ВВС западной коалиции вторглись в воздушное пространство Сирии
Авиация западной коалиции, действующей под эгидой США, вторглась в субботу в воздушное пространство на северо-востоке Сирии.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Мать Джиджи Хадид подтвердила беременность модели
Модель Джиджи Хадид действительно ждет ребенка от поп-звезды Зейна Малика, передает нидерландское издание RTL Boulevard.
Газета.Ru вчера в 08:22
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
РБК вчера в 19:04
Общество
В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей
Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20