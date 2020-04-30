В Соединенных Штатах за минувшие полтора месяца за пособием по безработице обратились 30 миллионов граждан. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американский Минтруд. По данным издания, по итогам последней недели заявление на пособие по безработице подали около четырех миллионов человек.

Около 30 млн жителей США обратились за пособием по безработице

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