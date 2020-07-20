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Газета.Ru
Газета.Ru

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости23:07
Подробнее о событии
Газета.Ru

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Газета.Ru02:45
ТАСС

Исследование: более трети россиян не станут забирать вклады при снижении ставок в банках

ТАСС05:40
Вести.Ru

Ставки по вкладам упали. Куда вложить деньги?

Вести.Ru02:50
РБК

Биткоин, акции, золото. Чем заменить вклад в банке

РБК06:46
Известия

Россияне рассказали о сберегательной стратегии

Известия00:41
РИА Новости

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новости23:07
Коммерсантъ

Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъ23:32
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В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
РИА Новости07:38
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Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав

По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
Evo-rus.comвчера в 08:15
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM05:03
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