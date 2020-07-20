Экономика
Газета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
Читать в источнике
Оценить783
с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости19 июля в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
МИД Украины установил личность мужчины, захватившего пассажиров автобуса в Луцке.
Деловое.ТВ 09:20
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей
Звезда сериала «Сваты» актёр Фёдор Добронравов отказался от зарплаты в 1 млн рублей, которую ему предлагал Театр сатиры.
Секрет фирмы 09:35
Футбол
«Рубин» и «Динамо» поборются за Кокорина
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 16:33 — REGNUM Московское «Динамо» и казанский «Рубин» предложили контракт 29-летнему форварду «Зенита» Александру Кокорину, который в текущем сезоне выступает за «Сочи».
REGNUM 09:33
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Энергетика
В России задумали потратить сотни миллиардов рублей на хранение нефти
Российское газовое общество, в которое входят крупнейшие нефтегазовые компании страны, представило технические и экономические обоснования создания нефтехранилищ стоимостью сотни миллиардов рублей под землей, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 09:22
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37
Политика
В Хабаровске прошел митинг после назначения врио губернатора
Жители Хабаровска вышли на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 07:33
Здоровье
Молодой врач скончался после заражения коронавирусом в Омске
В Омске врач Ерген Колин, работавший в больнице № 1, скончался после заражения COVID-2019.
Сиб.фм 04:51
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Общество
Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции
Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Газета.Ru 10:20
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Футбол
Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Авто
Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей
Под отзыв попали 1 тысяч 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, выпущенных в 2018-2020 годах.
Evo-rus.com 09:46
Политика
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
РИА Новости 09:39
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Футбол
«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента
По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
Metaratings 07:34
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Общество
В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей
Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс 08:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
РИА Новости 07:08
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15