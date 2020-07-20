Экономика

Газета.RuГазета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19 июля в 23:07

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Комсомольская правдавчера в 03:20

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Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъ19 июля в 23:32

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новости19 июля в 23:07
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

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Шоу-бизнес

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Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
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Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Газета.Ru 10:20
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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

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Абхазия продлила закрытие границы с РФ до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента республики.
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Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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«Локомотив» хочет подписать Жиркова на правах свободного агента

По информации источника, «Локомотив» ищет усиление под Лигу чемпионов на левый фланг, а потому обратил внимание на 36-летнего Жиркова, чей контракт с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20.
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В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
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Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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