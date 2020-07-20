Финансы

Газета.RuГазета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:07

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Россияне рассказали о сберегательной стратегии

Известия00:41

Треть россиян заберет банковские вклады при минимальных ставках

Комсомольская правда03:20

Ставки по вкладам упали. Куда вложить деньги?

Вести.Ru02:50

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Газета.Ru02:45

Россияне приготовились отказаться от банковских вкладов

Lenta.ru04:55

Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъвчера в 23:32

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07
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Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
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Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
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Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

ToDay News Ufa 01:07
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Армия и оружие

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru вчера в 03:04
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Происшествия

На Украине на газораспределительной станции произошло ЧП

Сумы, Украина, 20 июля 2020, 12:09 — REGNUM В Сумской области Украины на газораспределительной станции произошёл выброс токсичного одоранта — вещества, которое добавляют в природный газ для придания ему запаха, заявил заместитель главы города Сумы по вопросам ЖКХ Александр Журба, сообщил 20 июля телеканал 112.ua.
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Футбол

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости вчера в 14:49
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
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Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении.
ТАСС 05:05
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Футбол

ФК «Урал» принял отставку главного тренера Парфёнова

Руководство футбольного клуба «Урал» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Дмитрием Парфёновым.
Телеканал ОТВ 05:15
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Биатлон

Майгуров назвал свои основные задачи в качестве президента СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о трёх своих основных задачах.
RT на русском 04:46
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

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Происшествия

Мужчина прогуливался по кладбищу спустя четыре месяца после своих похорон

Жителя египетской деревни Кафр Аль-Хосар обнаружили прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его собственных похорон.
Ридус 04:54
Футбол

Игонин раскритиковал Федуна за слова в адрес судейства

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна за слова в адрес российских судей.
ProstoProSport 00:00
Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
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Общество

На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами

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Шоу-бизнес

Блогер Диденко показала новую любовь через 4 месяца после смерти мужа

Новый молодой человек не показал своего лица на фотоснимке. Он, обнимающий Диденко, запечатлен со спины.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Наука

Африка разламывается на две части из-за образования нового океана

По мнению специалистов, новый водный гигант планеты разольется в восточной части Африки через пять – десять миллионов лет.
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали

Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
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Футбол

Гендиректор «Химок»: «Ну как нас можно связать со „Спартаком“? Никакие переговоры не ведутся»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов отреагировал на слухи о возможном партнерстве со «Спартаком».
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Футбол

Бывший врач «Спартака» считает, что вся страна будет болеть за «Химки»

Многие считают, что арбитры подсуживали «Зениту» и помогли выйти ему в финал Кубка РФ.
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Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
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Кино

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Церемония открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла в Нижегородском театре драмы, сообщает корреспондент «АиФ-НН».
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