Экономика
Газета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
Читать в источнике
Оценить216
с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Политика
Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти
Коммерсантъ вчера в 19:44
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Здоровье
Назван простой продукт, помогающий сбросить вес
Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru 02:19
Авто
Ford Transit получил спецверсию для охотников и рыболовов
Новая версия производится на базе классического Transit. Масса транспортного средства составляет 3.5 тонны.
Car.ru 05:04
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Политика
Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности
Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
ТАСС 06:05
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Игры
В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition
В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Происшествия
В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за покушение на мошенничество
СК России по Ивановской области предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере сотруднику полиции и его жене.
Ивтелерадио 05:54
Политика
Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Подчеркивается, что испытания проводились в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.
Evo-rus.com 04:15
Экономика
«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра
Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Футбол
«Урал» объявил об отставке Парфенова
Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Наука
Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение
В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 03:05
Общество
14 ульяновских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который прошёл 6 июля. 14 выпускников набрали 100 баллов.
Ulpressa 05:24
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Интернет
Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play
С помощью троянского приложения хакеры имеют возможность воровать данные пользователей, в том числе, логины, пароли и информацию банковских карт.
Evo-rus.com 01:41
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Политика
В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ
Evo-rus.com 06:11
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Политика
Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии
Московский Комсомолец вчера в 13:27