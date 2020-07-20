Экономика

Газета.RuГазета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:07

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Исследование: более трети россиян не станут забирать вклады при снижении ставок в банках

ТАСС05:40

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07

Ставки по вкладам упали. Куда вложить деньги?

Вести.Ru02:50

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Газета.Ru02:45

Россияне рассказали о сберегательной стратегии

Известия00:41

Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъвчера в 23:32

Треть россиян заберет банковские вклады при минимальных ставках

Комсомольская правда03:20
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
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Политика

Лукашенко ожидает от оппозиции попытки силового свержения власти

Коммерсантъ вчера в 19:44
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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
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Здоровье

Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru 02:19
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Авто

Ford Transit получил спецверсию для охотников и рыболовов

Новая версия производится на базе классического Transit. Масса транспортного средства составляет 3.5 тонны.
Car.ru 05:04
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Армия и оружие

О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»

На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости 18 июля в 23:17
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Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
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Политика

Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.
ТАСС 06:05
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Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
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Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
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Игры

В сети стартовали предзаказы на артбук Mass Effect Trilogy: Expanded Edition

В сети стартовали предзаказы артбука The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition.
Игромания.ру 03:34
Происшествия

В Ивановской области полицейский и его жена задержаны за покушение на мошенничество

СК России по Ивановской области предъявил обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере сотруднику полиции и его жене.
Ивтелерадио 05:54
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США.
Lenta.ru 05:45
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Происшествия

В СК начали проверку в связи с исчезновением Ан-2 в Бурятии

Интерфакс 01:17
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Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Подчеркивается, что испытания проводились в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.
Evo-rus.com 04:15
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Экономика

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80.
Ведомости вчера в 17:14
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Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Футбол

«Урал» объявил об отставке Парфенова

Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
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Наука

Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение

В результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования Земли могли возникнуть значительная часть или фактически все запасы воды на планете.
Live24 03:05
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Общество

14 ульяновских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который прошёл 6 июля. 14 выпускников набрали 100 баллов.
Ulpressa 05:24
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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
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Интернет

Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play

С помощью троянского приложения хакеры имеют возможность воровать данные пользователей, в том числе, логины, пароли и информацию банковских карт.
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
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Политика

В Германии призвали США не выводить войска из ФРГ

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Происшествия

На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом

Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
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Политика

Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

Московский Комсомолец вчера в 13:27
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