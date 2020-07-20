Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.

Политика Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.

Общество Ушел из жизни известный телеведущий Александр Беляев О погоде и народных приметах Александр Беляев: Несколько лет назад Гидрометцентр создал у себя лабораторию, которая занималась оценкой достоверности народных примет. 744

Политика Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания Палата представителей конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету, целью которой является помешать администрации Дональда Трампа проводить ядерные испытания, свидетельствуют результаты голосования.

Футбол Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах. 1

Общество Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов На следующем этапе, как пишут «Известия», Роспотребнадзор будет отслеживать ситуацию с COVID-19 и вместе с Росавиацией и МИДом каждве две недели направлять в правительство список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России. 9

Общество Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона Городской телефон теряет актуальность, но у него остаются две жизненно важные функции, ради которых его стоит сохранить.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,2K

Финансы Сбербанку спишут госкредит на 150 млрд рублей В Сбербанке подтвердили, что 150 млрд рублей предполагается включить в основной капитал и сделать списываемыми. 139

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 297

Культура Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера Вечнозеленый (в хорошем смысле) 55-летний канадский актер, режиссер, музыкант и продюсер Киану Ривз расширяет свой творческий горизонт до дебюта в качестве сценариста комиксов. 8