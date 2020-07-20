Экономика
Газета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:07
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