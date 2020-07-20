Экономика
Газета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:07
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Политика
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.
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В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области Экзамены по русскому языку (первый день), литературе, географии, информатике и ИКТ в Тверской области сдавали в общей сложности более 4,4 тыс. человек, 53 выпускника по итогам ЕГЭ получили 100 баллов.
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Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
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Газета.Ru вчера в 20:55
Кино
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Хронометраж фантастического триллера "Довод" не позволит в обозримом будущем представить его в Китае, так как новые протоколы безопасности, которым обязаны следовать все кинотеатры государства, предполагают, что продолжительность любого кинопроекта не должна превышать двух часов.
Kinonews.ru 03:52
Общество
Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В открытом доступе оказалась персональная информация 20 миллионов пользователей группы бесплатных приложений VPN, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:01
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
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UfaTime.ru 02:59
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
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Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу.
РБК 08:06
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
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Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Общество
Повысить пенсионный возраст позволит новая Конституция
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, опасность повышения пенсионного возраста кроется в пункте ж 1 статьи 72.
ToDay News Ufa 07:29
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
Экономика
Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
По данным Минфина Соединенных Штатов, за июнь 2020 года расходов у государства было на 864,1 миллиарда долларов больше, чем доходов, и вдвое больше, чем в мае текущего года, и в десять раз больше, чем в этом же месяце прошлого года.
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Несколько человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Чите
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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
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Дарья Мороз обнажилась для объектива девятилетней дочери Богомолова
Оказалось, кадр обнаженной мамы сделала девятилетняя дочь от режиссера Константина Богомолова. Пост появился в Instagram Мороз.
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Ученые подтвердили возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет
Согласно новым исследованиям, опубликованным в серии работ международной группы астрофизиков, возраст Вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет.
МИР 24 17 июля в 16:43
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На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку Фургала
Профиль вчера в 05:34
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Песков заявил, что Путин не применял вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавирусной инфекции, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество
В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard
В Кремле ничего не знают о переезде в Россию бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека, которого в Германии связывают с российской разведкой.
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Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
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