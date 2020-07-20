Финансы

Газета.RuГазета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Комсомольская правда03:20

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07
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Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
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Российские дилеры Volkswagen получили первые партии Arteon в кузове лифтбек.
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В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
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Кино

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На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
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Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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Число фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тыс

Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.
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Рубль падает: биржевой курс доллара превысил 72 рубля

В первый час торгов курс доллара и евро вырос на 20 копеек – до 72,15 рубля и 82,4 рубля, согласно данным торгов биржи.
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Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
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