Финансы

Газета.RuГазета.RuОколо 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать. Радикальнее всего настроены вкладчики в возрасте 21-35 лет: 36% из них готовы закрыть депозиты, в то время как среди людей старше 55 лет на такой шаг пойдут только 25%.
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с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:07

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Вести.Ru02:50

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Комсомольская правда03:20

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Коммерсантъвчера в 23:32

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
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«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

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Политика

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Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

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Происшествия

СК начал доследственную проверку после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Газета.Ru 00:09
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

РБК вчера в 06:40
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Футбол

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Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов сообщил, что «Химки» обещали сегодня, 19 июля, решить, будут ли они выходить в РПЛ.
Бомбардир.ру вчера в 04:53
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Глава UFC назвал новое место проведения боя Хабиба против Гэтжи

Газета.Ru 03:21
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В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна 18 июля в 19:35
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Смартфон Galaxy M31 от Samsung поступит в продажу 30 июля

Samsung собирается презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось.
RuNews24.ru 02:44
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Экономика

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

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Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
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Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи

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Армия и оружие

«С-400 нарушит баланс сил»: в Китае встревожены поставкой зенитных систем Индии

Россия пообещала Индии в кратчайшие сроки поставить зенитные ракетные системы С-400, которые индийцы могут использовать в зоне индийско-китайского конфликта и это тревожит Китай.
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
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Общество

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Происшествия

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Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
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Речь идет о тех субъектах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Футбол

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил удивление после обвинений владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал питерский клуб «дутым чемпионом».
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Происшествия

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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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