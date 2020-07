Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.

Blasphemous: Stir of Dawn выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС уже 4 августа.

Закрытая бета доступна на всех платформах: PS4 — 289 рублей PC (EGS) — 262 рубля Xbox One — 3,75 доллара Nintendo Switch — 1125 рублей.

Магнитная аномалия острова Святой Елены в Атлантическом океане не доказывает скорого «переворота» магнитной оси земли, считают авторы исследования, опубликованного 20 июля в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.