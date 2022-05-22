Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Акция в поддержку Киева окончилась раньше - активисты в сопровождении полиции разошлись от российской дипмиссии, расположенной в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца, главной улицы армянской столицы.
Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении языковых, культурных, образовательных и других прав национальных общин, однако они были нарушены, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Минимум пять компаний Китая могут перестать строить модули для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» до конца мая, уведомляет 22 мая издание South China Morning Post со ссылкой на источник.