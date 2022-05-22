Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка " Азов " (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.