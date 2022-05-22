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Около 30 сторонников Украины, пришедших к посольству России в Армении, завершили акцию

Пришедшие к российскому посольству сторонники Украины и полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) завершили свою акцию раньше, чем собравшиеся здесь же сочувствующие России граждане Армении, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Акция в поддержку Киева окончилась раньше - активисты в сопровождении полиции разошлись от российской дипмиссии, расположенной в пешей доступности от проспекта Месропа Маштоца, главной улицы армянской столицы.
РИА Новости
Отмечается, что жителей Еревана с российскими флагами и единичных сторонников украинских националистов разделяет кордон полиции.
RT на русском
Идеологических противников разделяет полицейский кордон.
Московский Комсомолец

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