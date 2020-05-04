Коронавирус
КоммерсантъОколо 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Общество
Назван срок стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве
Стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье следует ждать к концу июня — началу июля.
Lenta.ru 02:36
Общество
В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут картофель и поросят
Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи.
REGNUM 11:20
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Общество
Соловьев рассказал о недвижимости в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки.
КМВ Новости 05:22
Общество
В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая
В Крыму могут ввести обязательный масочный режим с 12 мая. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
RT на русском 08:22
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Технологии
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Общество
В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык
News.ru 11:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Футбол
Ла Лига объявила о возобновлении тренировок с 4 мая
Руководство испанской Ла Лиги объявило о возвращении команд к тренировочному процессу, начиная с 4 мая.
Metaratings 12:17
Автоспорт
Эдди Джордан: Mercedes будет продан, а Хэмилтон перейдет в Ferrari
Вести.Ru вчера в 03:59
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
Общество
В Петербурге умерли два пожилых пациента с коронавирусом
News.ru 01 мая в 13:47
Общество
В Усинске сняли баннер, на котором оказалось фото финского солдата
Власти города Усинска в Республике Коми сняли с одного из домов вывешенный баннер с фотографией финского солдата, сделанной в 1944 году, когда финны воевали на стороне гитлеровской Германии.
ТАСС 07:24
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Происшествия
Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет
В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
Футбол
COPE: Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой»
Нападающий «Сельты» Федор Смолов не сможет вовремя приступить к тренировкам в составе клуба, утвердает COPE.
Спорт-Экспресс вчера в 10:36
Общество
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
В саратовских магазинах хотят запретить обслуживание людей без масок
Правда, подчеркнул Стрелюхин, на улице «пользоваться масками не обязательно».
Четвертая Власть 10:47
Политика
Зеленский заявил, что украинская медицина — в шаге от комы
Зеленский заявил, что ранее власти создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны, которые совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей.
REGNUM 12:09
Политика
AP: Китай скрывал данные о коронавирусе, чтобы запастись медикаментами
Должностные лица США считают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами, сообщает AP со ссылкой на данные разведки.
Коммерсантъ вчера в 19:51