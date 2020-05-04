Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОколо 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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В Калининграде некоторые врачи отказались работать из-за коронавируса

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В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

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Минздрав: 350 медработников в регионе «встали и вышли» из-за коронавируса

Новый Калининград.Ru09:16

В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

Калининград.Ru07:32
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