Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъОколо 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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с чего всё началось

Около 350 калининградских медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новостивчера в 10:43

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В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
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По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
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