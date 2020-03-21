Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).

с чего всё началось

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

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