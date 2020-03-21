Коронавирус

RT на русскомRT на русскомОколо 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказались 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК20 марта в 17:06

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Коронавирус может повлечь за собой волну суицидов

News.ruвчера в 17:00

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвывчера в 11:32

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК20 марта в 17:06

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русском20 марта в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъ20 марта в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ru20 марта в 18:33

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ruвчера в 04:49
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Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия 19:11
Религия

Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

Аргументы недели 06:47
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Evo-rus.com 07:04
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Здоровье

В Черногорске из-за коронавируса закрывают хирургию

Как сообщил 19rus.info собственный источник, врачей и медперсонал из черногорской хирургии временно планируется распределить по другим больницам республики.
ИА Хакасия 21:31
Политика

Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
МИР 24 16:20
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Происшествия

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
Lenta.ru 19:58
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

Собянин опроверг фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Сообщения о введении в Москву войск из-за коронавируса — полная чушь и намеренно вброшенные фейки, заявил 22 марта мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 15:51
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Общество

Почти 800 человек умерли за сутки от коронавируса в Италии

793 человека умерли в Италии за сутки в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и его последствий.
Псковское агентство информации 02:00
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Megaobzor.com 16:03
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Наука

Французские врачи заявили об эффективности комбинированного препарата против коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин в сочетании с антибиотиком азитромицином оказался крайне эффективным средством против коронавируса.
Naked Science 15:39
Общество

Официальные браки в России стали короче

Доктор экономических наук, профессор кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Оксана Кучмаева сообщила, что продолжительность официальных браков в России уменьшается.
Вечерняя Москва 20:34
Шоу-бизнес

Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
ФАН вчера в 07:50
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
LiveResult.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал себя в новом образе

Вокруг ТВ вчера в 09:55
Экономика

Страховщики предложили временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Банку России расширить тарифный коридор в ОСАГО по крайней мере на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют, следует из письма союза, направленного председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
РИА Новости 17:03
Авто

В Ухане разрешили возобновить работу автомобильных заводов

В целом Китай смог остановить распространение коронавируса, которое началось в декабре 2019 года.
Tvoe-avto.com 20 марта в 14:32
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК 21:22
Единоборства

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

Чемпион UFC в легком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:05
Здоровье

Назван средний инкубационный период коронавируса

В среднем инкубационный период COVID-19 длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дней.
Известия вчера в 22:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное