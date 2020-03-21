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Газета.RuГазета.Ru
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
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Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщила вице-президент объединения Елена Дыбова на онлайн-конференции.В источнике
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С чего всё начиналось
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ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК вчера в 17:06
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Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвы 11:32
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Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru 04:49
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ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБК вчера в 17:06
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