Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В случае затяжной ситуации вокруг вируса прекратить деятельность могут около трех миллионов предпринимателей.
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с чего всё началось

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБКвчера в 17:06

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До трёх миллионов российских предпринимателей могут разориться из-за мер, связанных с коронавирусом

Эхо Москвы05:00

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru04:49

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вести.Ruвчера в 20:35

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русскомвчера в 21:05

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъвчера в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ruвчера в 18:33

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБКвчера в 17:06
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Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
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Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
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Экономика

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"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск вчера в 23:19
Общество

Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели

Во второй половине следующей недели в Москву придет потепление.
РБК 02:53
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт вчера в 12:43
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
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Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему людей на тротуаре

REGNUM вчера в 05:40
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Экономика

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для авиакомпаний и турфирм

Федеральная налоговая служба (ФНС) должна предоставить отсрочку по налогам со сроками уплаты до 1 мая для туризма и авиаперевозок, говорится в поручении премьера, сообщает ТАСС.
News.ru 18 марта в 07:38
Футбол

Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА

Чемпионат вчера в 13:56
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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Общество

Правительство РФ разрешит с 27 марта дистанционную продажу лекарств

Российское правительство с 27 марта планирует разрешить дистанционную продажу лекарственных препаратов, отпускающихся без рецепта.
iReactor вчера в 11:33
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
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Футбол

Китайский футболист из «Эспаньола» заболел коронавирусом

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Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
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Авто

Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Стоимость «Волги» ГАЗ-21 в последний год производства (1970-й) составляла 8 тысяч 500 советских рублей, что при пересчете на нынешнюю валюту равно 2 миллионам 376 тысячам 600 рублям.
Daily-Motor.Ru 04:00
Авто

АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

МИР 24 19 марта в 13:27
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