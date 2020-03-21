Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОколо 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику. Об этом сообщила вице-президент объединения Елена Дыбова на онлайн-конференции.
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ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБКвчера в 17:06

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Около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если сложные экономические процессы затянутся

Эхо Москвы11:32

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Газета.Ru04:49

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

RT на русскомвчера в 21:05

Вице-президент ТПП: 8,6 миллиона россиян могут потерять работу

Вести.Ruвчера в 20:35

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Коммерсантъвчера в 18:57

РБК: под угрозой увольнения из-за коронавируса оказались почти 9 млн россиян

URA.Ruвчера в 18:33

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

РБКвчера в 17:06
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
RT на русском 15:17
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Газета.Ru 16:04
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Происшествия

По делу о столкновениях на Евромайдане задержан экс-начальник полиции

Globallookpress На Украине следователи задержали бывшего руководителя подразделения МВД, которого подозревают в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний в центре Киева.
РЕН ТВ вчера в 15:20
Происшествия

В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Татарстане.
Kazanfirst.ru 09:53
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Политика

«Это война». В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса.
РИА Новости 01:00
Хоккей

Панарин показал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал, как проводит свободное время, появившееся у него после отмены матчей НХЛ из-за коронавируса.
Metaratings 16:16
Общество

Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика

Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:07
Армия и оружие

Названа самая смертоносная снайперская винтовка России

Издание The National Interest назвало российскую снайперскую винтовку Orsis Т-5000 самой смертоносной.
Военное дело 10:12
Политика

Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
ФАН 08:32
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Сеть

ToDay News Ufa 09:39
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Lenta.ru 10:31
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
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Вирер: Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мыслями о карантине в связи с пандемией коронавируса.
Нева Спорт 14:36
Хоккей

TSN: Швейцария примет ЧМ по хоккею в 2021 году, Россия — в 2024-м

Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, будет перенесен на следующий год.
Спорт-Экспресс 14:09
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 11:16
Общество

Новый рекорд смертей от коронавируса зафиксирован в Италии

Новый рекорд смертей за сутки от коронавируса и случаев заражения в Италии зафиксирован в субботу, 21 марта.
Известия 13:35
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Газета Кемерова 13:37
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
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