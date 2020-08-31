Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет
Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса
40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
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