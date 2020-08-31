Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
Подробнее о событии
REGNUM

Не все предприниматели выдержат вторую волну коронавируса

REGNUM07:04
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ru05:24
Накануне.Ru

Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года

Накануне.Ru01:21
Говорит Москва

Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москва03:55
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ru03:04
Московский Комсомолец

Стало известно о грядущей в России налоговой катастрофе

Московский Комсомолец04:45
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомостивчера в 16:58

Переговоры глав МИД России и Белоруссии запланированы на 2 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем 2 сентября в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:04

В Ferrari обратились к болельщикам за поддержкой

Команда из Маранелло переживает глубокий кризис, пожалуй, самый серьёзный в новейшей истории команды, но в Ferrari надеются, что несмотря ни на что, могут рассчитывать на поддержку преданных поклонников.
F1news.ru07:43

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
27

Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
23

Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
9

Мишустин поручил разработать схему развития туризма на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ответственным федеральным ведомствам и местным властям разработать федеральную межрегиональную схему развития туризма в Дальневосточном федеральном округе, говорится на сайте правительства.
РИА Новости08:17
4