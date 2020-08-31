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Вести.Ru
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Около 40% российских предпринимателей не смогут в конце года выплатить в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги, следует из августовского опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

40% российских предпринимателей не смогут в конце года выполнить отложенные обязательства перед государством, прежде всего заплатить отложенные в рамках господдержки налоги.
Ведомостивчера в 16:58
Подробнее о событии
Вести.Ru

Около 40% компаний не могут выполнить отложенные платежи в бюджет

Вести.Ru05:24
Московский Комсомолец

Стало известно о грядущей в России налоговой катастрофе

Московский Комсомолец04:45
Говорит Москва

Российским налогоплательщикам предсказали катастрофу

Говорит Москва03:55
ФедералПресс

40 % российских компаний могут разориться

ФедералПресс04:17
Lenta.ru

России пообещали катастрофу с налогами

Lenta.ru03:04
Накануне.Ru

Отсрочка не спасет: до 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги в конце года

Накануне.Ru01:21
Ведомости

Отсрочка по уплате налогов стала ловушкой для бизнеса

Ведомостивчера в 16:58

Все версии iPhone 12 получат 12-мегапиксельные камеры

Сообщается, что все четыре модели iPhone 12 будут иметь широкоугольный объектив с 7 линзами, что приведёт к меньшим искажениям изображения. iPhone 12 и iPhone 12 Max, скорее всего, будут поставляться с двойной основной камерой и без сканера LiDAR. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройной основной камерой со сканером LiDAR, как у iPad Pro 2020.
MobiDevices05:13
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил, что существующая в стране общественная система отчасти носит авторитарный характер.
РБК05:35
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Названа сумма гонорара адвоката Ефремова

Адвокат стороны обвинения по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила, что сумма гонорара юриста стороны защиты Эльмана Пашаева должна составлять не менее 10 миллионов рублей.
Live2406:22
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