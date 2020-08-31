Все версии iPhone 12 получат 12-мегапиксельные камеры

Сообщается, что все четыре модели iPhone 12 будут иметь широкоугольный объектив с 7 линзами, что приведёт к меньшим искажениям изображения. iPhone 12 и iPhone 12 Max, скорее всего, будут поставляться с двойной основной камерой и без сканера LiDAR. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройной основной камерой со сканером LiDAR, как у iPad Pro 2020.