Сегодня Владимир Путин в формате видеоконференции проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Часть совещания прошла в открытом режиме — федеральные телеканалы показали выступление самого президента и заместителя премьер-министра Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

Хочу отметить, что за вчерашний день из общего количества заболевших, 2558 человек, 1040 ‒ это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. Часть из них ‒ это Московская область. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных.

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. "То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных", - сказала Попова.

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

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