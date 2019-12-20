Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине.

с чего всё началось

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта.

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

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