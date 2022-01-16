Более сотни семей были эвакуированы на Самоа из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн, обрушившихся на побережье в результате извержения вулкана на островах Тонга, сообщила местная радиостанция Eyespy.
Скрывающийся во Франции банкир из Казахстана Мухтар Аблязов заявил, что не инициировал протесты в стране 2 января, однако призвал их расширить 3 и 4 января — к моменту, когда власти уже выполнили требования митингующих.
Любой штамм коронавируса может стать «живой вакциной» в случае, если человек перенёс заболевание, однако это может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.