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Около 44% россиян максимально сократили свои траты в период пандемии коронавируса

Финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса — экономить: «С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах», — информирует опрос.
News.ru
Каждый десятый, напротив, начал позволять себе расходовать денег больше: "Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своем здоровье".
РИА Новости
Стратегии "больше тратить" чуть чаще следуют респонденты до 34 лет (12%) и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тысяч рублей (12%).
РИА Новости
Опрос был проведен 9-14 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 386 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.
Lenta.ru

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