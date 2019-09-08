Политика
Российская газетаЯвка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются. Они говорят о том, что система электронных выборов восстановилась после часового простоя.
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Сразу скажу, что электронное голосование перезапустилось. Все идет, и на 12 часов дня явка по электронке - 45%, несмотря на сбой.
— Алексей Венедиктов, российский журналистРИА Новости 05:55
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