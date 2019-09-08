Сразу скажу, что электронное голосование перезапустилось. Все идет, и на 12 часов дня явка по электронке - 45%, несмотря на сбой.

По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются. Они говорят о том, что система электронных выборов восстановилась после часового простоя.

Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

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