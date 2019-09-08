Политика
Москва 24Около 45% электронных избирателей проголосовали на выборах в МГД
Около 45% электронных избирателей проголосовали до 12:00 на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместителя председателя Общественной палаты столицы Алексея Венедиктова.
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Электронное голосование перезапустилось, все идет. На 12:00 явка по электронному голосованию составляет 45 %, несмотря на сбой.
— Алексей Венедиктов, российский журналистНа Варшавке. Чертаново Центральное 06:50
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