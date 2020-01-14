Политика
RT на русскомОколо 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом рассказала руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.
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Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Наука
Найдена ахиллесова пята сверхустойчивых тихоходок
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Общество
Суд обязал Telegram раскрыть всю финансовую информацию
Сегодня, окружной суд южного округа штата Нью-Йорк, обязал Telegram до 26 февраля раскрыть финансовую информацию по деятельности компании Дурова.
Общество
В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь
Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
В США признали, что не уговорили Турцию отказаться от С-400
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Спорт
Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить
В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником
Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
Экономика
Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов
Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Баскетбол
«Химки» уступили «Валенсии» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Валенсия» обыграла «Химки» (84:75).
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Футбол
Кикнадзе подтвердил, что Хеведес может сменить «Локомотив» на «Кельн»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что немецкий «Кельн» ведет переговоры с «железнодорожниками» по поводу трансфера защитника Бенедикта Хеведеса.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.