Политика

RT на русскомRT на русскомОколо 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство. Об этом рассказала руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова.
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Полмиллиона украинцев получили гражданство РФ в 2019 году

Московский Комсомолец12:38

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

RT на русском12:03

В 2019 году число получивших гражданство РФ украинцев увеличилось почти вдвое

ТАСС09:39

МВД сообщило о росте числа получивших российское гражданство украинцев

РИА Новости10:24

За год число получивших гражданство России украинцев выросло в два раза

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Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году

Российская газета10:08

Почти вдвое больше украинцев получили паспорт РФ в 2019 году

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