За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации.

Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

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