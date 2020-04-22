Транспорт
Вечерняя МоскваОколо 5,6 тысячи автомобилей без пропуска выявили в Москве 22 апреля
В столице утром 22 апреля выявили около 5,6 тысячи автомобилей без цифрового пропуска. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
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Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску
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