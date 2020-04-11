Общество
ИзвестияОколо 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.
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Минкомсвязь: около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни
Говорит Москвавчера в 16:38
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Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости вчера в 22:12
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском 11 апреля в 11:39
Религия
В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве
10 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церквей в условиях распространения коронавируса, допустили, что прихожане могут посещать храмы во время Страстной недели и на Пасху, если позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе.
РБК вчера в 20:50
Экономика
Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Происшествия
Первые три человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
Средства предполагается направить в том числе на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя
Вести.Ru вчера в 16:40
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ вчера в 14:49
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
Технологии
Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС
В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.
Игромания.ру вчера в 14:52
Авто
Продажи китайских экскаваторов в марте достигли рекордного уровня
По данным Китайской ассоциации строительной техники, общий объем продаж экскаваторов в марте достиг рекордной отметки — 49 408 единиц, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИА Красная Весна вчера в 12:19
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ вчера в 09:47
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал фото сына
Instagram Баскетболист Андрей Зубков показал фото их общего с экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова Марией сына.
РЕН ТВ вчера в 11:29
Общество
Еще 11 случаев коронавируса появилось на Камчатке
В Камчатском крае коронавирус подтвердился еще у 11 человек. Это жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района.
EastRussia вчера в 22:49
Здоровье
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19
В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета вчера в 02:50
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс вчера в 08:07
Общество
В России могут ужесточить наказание за оскорбления в Интернете
Общественная палата (ОП) РФ направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за травлю и оскорбление в Интернете.
ФАН вчера в 23:28
Общество
Аномально холодная погода ожидается в трех регионах России
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в трех регионах России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 02:20
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Происшествия
В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 04:33
Происшествия
В Саратове сильный ветер валит деревья и обрывает провода
В Саратове сильный ветер валит деревья на автомобили, дороги и тротуары. Фотографиями непогоды горожане делятся в социальных сетях.
Четвертая Власть вчера в 08:12