Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

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