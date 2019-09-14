Лига чемпионов
Матч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
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«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв
Спорт-Экспресс12 сентября в 17:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
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Звезды обещают полезные знакомства.
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«Одна из основных причин, по которой многие люди не обращаются к врачу со своими проблемами, заключается в том, что они просто не знают, что эти симптомы могут быть признаками чего-то более серьезного», - рассказал профессор Стивен МакКиннон из Hospital Corporation of America.
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