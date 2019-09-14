Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
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Медведев призвал всех российских болельщиков поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:44, Вашингтон
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Волки напали на трех человек в Крыму

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Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

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На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

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Происшествия

Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»

14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
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Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

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Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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Онкологи назвали признак на шее, указывающий на смертельную болезнь

«Одна из основных причин, по которой многие люди не обращаются к врачу со своими проблемами, заключается в том, что они просто не знают, что эти симптомы могут быть признаками чего-то более серьезного», - рассказал профессор Стивен МакКиннон из Hospital Corporation of America.
Суть событий вчера в 06:56
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Режиссеры «Мстителей» хотят перезапустить Людей Икс

Режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные как авторы самого кассового фильма современности «Мстители: Финал», хотят перезапустить Людей Икс.
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Из особняка Черчилля украли золотой унитаз

Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
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Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки»

Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.
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Кокорин может вернуться в футбол уже в этом году

Контракт Кокорина с "Зенитом" истек минувшим летом. В настоящее время 28-летний нападающий является свободным агентом.
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Врачи прекратили интенсивную терапию Анастасии Заворотнюк

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Большой астероид приблизится к Земле сегодня вечером

В институте астрономии РАН отметили, что астероиды такого размера подходят к нашей планете еженедельно.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro

Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
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Донецкий «Шахтер» одержал волевую победу над «Зарей» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Украины.
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