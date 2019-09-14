Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
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«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв

Спорт-Экспресс12 сентября в 17:00

Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Матч ТВвчера в 09:54

ФК «Зенит» в матче Лиги чемпионов против «Лиона» поддержат не более 600 болельщиков

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Медведев высказался о предстоящем матче в ЛЧ

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Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Sportbox.RUвчера в 09:54

Александр Медведев: Призываю болельщиков поддерживать «Зенит» и «Локомотив» в Лиге чемпионов

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Стало известно, сколько фанатов «Зенита» отправятся на выезд в Лион

Нева Спортвчера в 10:38
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Происшествия

Полиция задержала 18 человек на манифестации «желтых жилетов» в Нанте

Восемнадцать человек задержаны на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Нант на западе Франции, объявленном центром протестов в эту субботу.
ТАСС 09:27
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»

Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Происшествия

Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем

Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
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Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия

Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля

Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).
Газета.Ru 09:41
Музыка

Noize MC вызвал Шнурова на дуэль

Портал Субкультура вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Кира Найтли родила второго ребёнка

На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак

Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 04:33
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Религия

РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников

В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Шоу-бизнес

Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу

Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia вчера в 07:26
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Политика

Зеленский не признал поражение в пари с мэром Днепра по поводу моста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по сдаче в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр продолжается, он хочет получить выводы специальной комиссии.
РИА Новости 06:51
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Энергетика

«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с Россией

Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует компенсацию если "Газпром" будет настаивать на заключении нового транзитного договора, согласно прежним условиям.
Деловое.ТВ 12 сентября в 02:26
Происшествия

По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело

Ранее в издании "Коммерсант" появилась информация, что в 2017-2018 годах неустановленные лица подделали более полумиллиона заявлений россиян, согласно которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Российская газета вчера в 03:39
Политика

Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru 12 сентября в 22:18
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Гаджеты

Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro

Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru 07:49
Футбол

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти

Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Bobsoccer 09:24
Кино

Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»

Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor 01:48
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