Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв

Спорт-Экспресс12 сентября в 17:00

Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Матч ТВвчера в 09:54

ФК «Зенит» в матче Лиги чемпионов против «Лиона» поддержат не более 600 болельщиков

ТАССвчера в 09:31

Медведев высказался о предстоящем матче в ЛЧ

Газета.Ru09:14

Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Sportbox.RUвчера в 09:54

Стало известно, сколько фанатов «Зенита» отправятся на выезд в Лион

Нева Спортвчера в 10:38

«Зенит», Малком и Лига чемпионов

Bobsoccer00:26
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

ФАН 03:18
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске

Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол

Евгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ

Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе.
РБК 09:30
Происшествия

До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 12 сентября в 08:39
Общество

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В штабах оппозиционера Алексея Навального в 39 городах проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 12 сентября в 01:05
Политика

В Совфеде оценили слова Турчинова о войне с Россией

Ранее Турчинов заявил, что у России будут более значительные проблемы, чем у СССР. По его словам, Украина освободит не только Крым.
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика

В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Шоу-бизнес

Госпитализирован Александр Балуев

Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Политика

Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Футбол

«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч РПЛ

ProstoProSport 08:28
Политика

Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря

Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Политика

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга

Известия 08:00
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Экономика

Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС 08:36
Музыка

Лещенко посоветовал вместо The Beatles изучать в школе Пахмутову

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко не понравились рекомендации Минкульта, касающиеся изучения в школе творчества знаменитых рок-групп The Beatles и Queen.
Ридус 09:09
Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Общество

Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы

Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины

Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Политика

Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
RT на русском 09:29
Общество

Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Футбол

Реал — Леванте 3:2

Sports.ru 05:34
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное