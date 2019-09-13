Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».

Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

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