Лига чемпионов
Матч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
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«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв
Спорт-Экспресс12 сентября в 17:00
ФК «Зенит» в матче Лиги чемпионов против «Лиона» поддержат не более 600 болельщиков
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