Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВОколо 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
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«Зенит» возвращается в Лигу чемпионов, СКА против ЦСКА, начало ледовых битв

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Газета.Ru 00:50
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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

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Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
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Американский посол в Греции Джеффри Пайетт заявил, что США планируют приватизировать греческий порт Александруполис, который считают стратегически важным объектом энергетической безопасности.
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Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

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