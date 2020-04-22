В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. Об этом сообщил в заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

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