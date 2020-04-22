Транспорт
Вести.RuОколо 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. Об этом сообщил в заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску
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