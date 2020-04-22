Транспорт

Вести.RuВести.RuОколо 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. Об этом сообщил в заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Почти 600 человек пытались проехать на транспорте в Москве без пропуска

ТВ Центр05:53

В наземном транспорте Москвы проверили почти 70 тысяч человек

РИА Новости05:24

Около 600 человек пытались проехать в транспорте Москвы без пропуска утром 22 апреля

ТАСС05:17

Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску

Вечерняя Москва05:22

Ликсутов: Около 5,6 тыс. автомобилей передвигались по Москве без пропуска утром 22 апреля

Агентство Москва05:12

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

РБК05:52

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Москва 2406:16
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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