Транспорт

РБКРБКДептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале департамента. По его словам, такая ситуация сложилась в час пик, к 9:00 мск.
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Почти 600 человек пытались проехать на транспорте в Москве без пропуска

ТВ Центр05:53

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

РБК05:52

В наземном транспорте Москвы проверили почти 70 тысяч человек

РИА Новости05:24

Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску

Вечерняя Москва05:22

Ликсутов: Около 5,6 тыс. автомобилей передвигались по Москве без пропуска утром 22 апреля

Агентство Москва05:12

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

Вести.Ru05:01

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Москва 2406:16
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Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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