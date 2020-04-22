Транспорт
РБКДептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах
В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале департамента. По его словам, такая ситуация сложилась в час пик, к 9:00 мск.
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Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску
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