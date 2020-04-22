Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу. Он подчеркнул, что у 100 москвичей был оформлен пропуск, однако он не был привязан к транспортной карте.

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

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