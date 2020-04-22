Транспорт

Москва 24Москва 24Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу. Он подчеркнул, что у 100 москвичей был оформлен пропуск, однако он не был привязан к транспортной карте.
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Почти 600 человек пытались проехать на транспорте в Москве без пропуска

ТВ Центр05:53

В наземном транспорте Москвы проверили почти 70 тысяч человек

РИА Новости05:24

Около 600 человек пытались проехать в транспорте Москвы без пропуска утром 22 апреля

ТАСС05:17

Около 600 человек не попали в метро, потому что не привязали «Тройку» к пропуску

Вечерняя Москва05:22

Ликсутов: Около 5,6 тыс. автомобилей передвигались по Москве без пропуска утром 22 апреля

Агентство Москва05:12

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

РБК05:52

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Москва 2406:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 10:04, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Герасимов и главком ОВС НАТО провели телефонный разговор

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединёнными ВС НАТО генерал Тод Уолтерс провели телефонный разговор.
RT на русском 09:55
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
821
Игры

Перенос Cyberpunk 2077 обанкротил издателя игры

Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве, компания CDP столкнулась с трудностями после того, как выход игры был перенесен на сентябрь.
Sibnet Новости 04:58
14
Общество

Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Происшествия

В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского

В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
15
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
983
Наука

Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумлятор

В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
17
Здоровье

Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный 20 апреля в 23:40
88
Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
6
Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:16
282
Общество

Мантуров раскритиковал регионы, не закупившие средства защиты

Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
Коммерсантъ 08:39
3
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
476
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
385
Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
559
Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
195
Экономика

Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
RT на русском 04:42
9
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
86
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
442
Общество

В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:41
7
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
138
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
10
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2,1K
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
13
Здоровье

Глава Минздрава РФ ожидает улучшения ситуации с коронавирусом к лету

Мурашко считает, что дальше все будет зависеть от методов лечения, которые появятся у медиков.
Политика Сегодня 20 апреля в 10:49
841
Происшествия

После митинга во Владикавказе госпитализировали пятерых силовиков

В Северной Осетии после несанкционированного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, госпитализированы пять сотрудников правоохранительных органов.
RT на русском 09:15
4
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
6
Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
72
Шоу-бизнес

Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию

Uznayvse.ru 07:47
282
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
8,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное