Глава Ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин добавил, что обесценивание денег серьезно сократило возможности немцев делать вклады, однако многие все равно обладают финансовой свободой.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство.
Российские войска применяют новейшее вооружение — самолет Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".