Будьте в Плюсе

Около 60% домохозяйств в ФРГ из-за инфляции не смогут делать сбережения

Немцам приходится большую часть своих средств тратить на проживание.
Экономика сегодня
Высокий уровень инфляции принуждает примерно 60% немцев тратить все свои средства на текущие расходы и отказаться от сбережений.
Телеканал 360°
Глава Ассоциации германских кооперативных банков Андреас Мартин добавил, что обесценивание денег серьезно сократило возможности немцев делать вклады, однако многие все равно обладают финансовой свободой.
Телеканал 360°
Текущая экономическая ситуация на территории Германии возникла из-за высокого роста стоимости энергоносителей и ускоряющейся инфляции.
Экономика сегодня

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Die Welt: большинство жителей ФРГ лишились возможности делать сбережения
Экономика сегодня09:26
Die Welt: большинство немцев больше не могут формировать сбережения из-за инфляции
ФАН07:54
Инфляция подталкивает многих немцев к финансовым ограничениям
Новостной фронт07:20
Около 60% домохозяйств в ФРГ из-за инфляции не смогут делать сбережения
Российская газета06:46
Die Welt: больше половины жителей ФРГ перестали делать сбережения из-за инфляции
Телеканал 360°06:04

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