Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году
В текущем году 61% россиян стал больше тратиться на продукты питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру" и IT-компании "Платформа ОФД". При этом 46% граждан отметили рост расходов на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.В источнике
С чего всё началось
Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году
Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
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