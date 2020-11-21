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Газета.Ru
Газета.Ru

Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

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ИА Красная Весна
В текущем году 61% россиян стал больше тратиться на продукты питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру" и IT-компании "Платформа ОФД". При этом 46% граждан отметили рост расходов на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

Аналитики выяснили, на что выросли расходы россиян в этом году. Так, 61% граждан отметили рост расходов на продукты питания. Исследование (результаты есть в распоряжении RT) провели сервис «Работа.ру» и IT-компания «Платформа ОФД».
RT на русскомвчера в 23:02
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Большинство россиян увеличили траты на еду в текущем году

ПРАЙМвчера в 12:17
RT на русском

Россияне рассказали, на что выросли их расходы в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:02
Газета.Ru

Около 60% россиян стали больше тратиться на продукты питания в 2020 году

Газета.Ruвчера в 00:34
Московский Комсомолец

Аналитики: россияне стали больше тратить на еду и ЖКУ

Московский Комсомолецвчера в 23:55
РЕН ТВ

В 2020 году россияне стали тратить больше денег на продукты и ЖКУ

РЕН ТВвчера в 23:31
Online47.ru

Большинство россиян отметили рост расходов на продукты питания в 2020 году

Online47.ruвчера в 23:22
Банки.ру

Банк « Русский Стандарт» сравнил «мужские» и «женские» расходы по картам

Банки.рувчера в 10:51

В Краснодарском крае более 350 медиков работают по программе «Земский доктор»

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в этом году документы для участия в программах сдали 209 врачей и 150 фельдшеров, причем четверть из соискателей — это жители других регионов.
В Краснодарском крае более 350 медиков работают по программе «Земский доктор»
Туапсинские вести20 ноября в 02:52

Суд Пенсильвании отклонил иск Трампа о признании недействительными части бюллетеней

Суд в Пенсильвании в субботу отклонил иск избирательного штаба республиканца Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте в этом штате на выборах 3 ноября.
ТАСС19:25

Баста объяснил реакцию судей «Голоса» на выступление Будниковой

Один из судей шоу «Голос» Василий Вакуленко, который более известен под псевдонимом Баста, в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал, почему жюри с восторгом отреагировали на выступление Александры Будниковой.
Слово и Деловчера в 09:33

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» и вернулся на первое место в Восточной конференции

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» переиграл нижегородское «Торпедо» со счетом 7:5. Шесть голов в третьем периоде, включая два — в пустые ворота.
Татар-информ19 ноября в 13:46

G20 намерена финансировать равное распределение вакцин от коронавируса

Лидеры стран Группы двадцати (G20) на онлайн-саммите в воскресенье намерены взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по всему миру вакцин и медикаментов от коронавируса, а также тестов на коронавирусную инфекцию, чтобы помощь получили и более бедные страны.
ТАСС17:31