В текущем году 61% россиян стал больше тратиться на продукты питания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру" и IT-компании "Платформа ОФД". При этом 46% граждан отметили рост расходов на оплату ЖКУ, 26% — на медицину, а 25% — на транспорт.

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