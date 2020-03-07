Происшествия
РИА НовостиВ Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
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Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Политика
МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17
Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
Спорт
Регби. Россия обыграла Румынию в матче чемпионата Европы
Энергетика
Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью
Курс доллара взлетел за отметку 68 рублей, а евро ушел выше 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Музыка
На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне
Общество
Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов
Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Фигурное катание
Валиева лидирует в короткой программе ЧМ с новым мировым рекордом
Российская фигуристка из Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе чемпионата мира среди юниоров в женском одиночном катании.
Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
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Политика
Путин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
Политика
CNN: Пентагон планирует поставить Украине военную помощь на $125 млн
Минобороны США может передать Украине половину нового транша военной помощи на $125 млн.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
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Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»
Происшествия
Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ его оскорбить
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.