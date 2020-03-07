Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

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