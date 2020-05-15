Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о том, как обстоят дела с получением малым и средним бизнесом государственных грантов на выплаты зарплат в размере одного МРОТ (12130 рублей) на сотрудника.

Около 70% представителей МСП не могут получить гранты на зарплаты

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