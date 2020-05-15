Экономика
Капитал страныОколо 70% представителей МСП не могут получить гранты на зарплаты
Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о том, как обстоят дела с получением малым и средним бизнесом государственных грантов на выплаты зарплат в размере одного МРОТ (12130 рублей) на сотрудника.
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Бизнес-омбудсмен: Безвозмездные субсидии в размере МРОТ смогут получить 28% малых и средних предприятий
Комсомольская правдавчера в 04:26
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Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
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Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
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Bimru.ru вчера в 08:31
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СК выясняет, почему врачи в Новосибирской области не получили доплаты
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РЕН ТВ 04:40
Армия и оружие
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости 05:15
Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
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Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Больше всего новых зараженных коронавирусом выявлено в Самаре
В Самарской области 38 из 79 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы в Самаре.
Коммерсантъ Самара 13 мая в 07:38
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Гаджеты
Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Общество
В России зафиксировано 9200 случаев коронавируса за сутки
Из общего числа людей с новым типом коронавируса 3505 случаев за последние сутки было зафиксировано в Москве и 937 в Московской области.
Слово и Дело 03:44
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
МВД назвало штрафы за отказ от теста на коронавирус
Штрафы будут накладываться, если россиянин приехал из-за границы, но не сообщил об этом госорганам и не предоставил фактический адрес проживания, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:39
Общество
В Китае подготовят ответ США на действия против Huawei
Китай разрабатывает меры против американских IT-компаний на случай, если США начнут ограничивать поставки чипов китайской Huawei, сообщает Global Times со ссылкой на источники в правительстве КНР.
Rambler News Service вчера в 13:29
Здоровье
В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19
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Gorod48 05:29
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник.
РБК 00:56
Путешествия
В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
В Греции погибли четыре человека, которые искали сокровища
«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.
REGNUM 04:27
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Экономика
Авиакомпании смогли претендовать лишь на часть компенсаций от правительства
На основании текущих правил поддержки, из выделенных 23,4 миллиардов перевозчики смогут пока претендовать только на 16,84 миллиарда рублей.
Компания 04:51
Общество
В России второй день подряд фиксируют рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки в России умерло 119 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:02
Общество
Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
Ранее СМИ сообщили, что священник находится в тяжёлом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.
КМВ Новости 04:54