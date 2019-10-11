Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству.

Порядка 80% опрошенных пользователей социальной сети «ВКонтакте» считают, что нужно вернуть смертную казнь для педофилов и убийц детей. Соответствующее голосование было размещено на официальной странице Госдумы в соцсети.

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