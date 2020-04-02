Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-брифинге, сообщается на сайте организации. По ее словам, МВФ уже одобрил запрос от Киргизии.

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

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