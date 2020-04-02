Коронавирус

РБКРБКОколо 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-брифинге, сообщается на сайте организации. По ее словам, МВФ уже одобрил запрос от Киргизии.
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Более 80 стран запросили помощь у МВФ из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 17:53

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:25

Более 80 стран обратились за помощью в Международный валютный фонд

Российская газетавчера в 19:14

У МВФ запросили около $20 млрд более 80 стран на борьбу с коронавирусом

News.ruвчера в 19:07

Более трети стран мира попросили помощи у Международного валютного фонда из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы02:03

Более $20 млрд: из-за пандемии более 80 стран запросили у МВФ помощь

РЕН ТВвчера в 17:40

Более 80 стран в связи с пандемией запросили у МВФ помощь общим объемом более $20 млрд

ТАССвчера в 17:28
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Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

В ВОЗ заявили, что коронавирус имбирём не вылечить

Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 09:55 — REGNUM Имбирь и травяные чаи можно применять для улучшения самочувствия, но не стоит утверждать, что эти средства могут победить коронавирус нового типа.
REGNUM 02:55
Общество

В РФ на нарушителей самоизоляции составили более тысячи протоколов

Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
REGNUM вчера в 23:46
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Здоровье

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса

За сутки в Челябинской области зарегистрирован еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19 и три условно положительных случая заболевания.
Урал-пресс-информ 01:30
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Энергетика

Китай намерен закупать нефть для своих резервов

Китай намерен закупить нефть для своих стратегических запасов после того, как цены на черное золото резко упали.
РЕН ТВ 02:57
Авто

Обновлённый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Японский автопроизводитель готовит новую генерацию модели Pajero, дебют которой должен состояться в 2021 году.
Somanyhorses 30 марта в 10:54
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
РИА Новости 01:15
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 06:27
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Политика

Трамп: Москва и Эр-Рияд в ближайшие дни договорятся о ценах на нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время договорятся о нефтяных ценах.
Газета.Ru вчера в 19:13
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 13:03
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Отмечается, что Крым и Севастополь указом президента РФ Владимира Путина вошли в перечень приграничных регионов, в которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть землёй на правах собственности.
News.ru вчера в 12:08
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Газета.Ru 02:29
Общество

Коронавирусом заразился главврач Коммунарки

Inc-news.ru вчера в 03:10
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

В американском информагентстве The National Interest решили рассказать о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон», который хоть и оказался тупиковой ветвью развития в танкостроении, но при этом обладал массой интересных деталей.
Discover24 31 марта в 02:52
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия вчера в 18:44
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Кино

Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн

Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
REGNUM 02:16
Единоборства

Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
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