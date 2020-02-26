Политика

НТВНТВПутин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

Внести изменения в Конституцию Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Накануне группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию. Президент должен будет подписать специальный указ, регулирующий общероссийское голосование.
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Владимир Путин
По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.
— Владимир ПутинОбластная газета 09:00

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